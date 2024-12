Nächste Unterstützungen:

20.256-20.293

20.236

20.132

Nächste Widerstände:

20.349-20.367

20.411-20.422

20.462/20.476

Der Index befindet sich im Konsolidierungsmodus unterhalb des am Vortag markierten Rekordhochs (20.523). Das kurzfristige technische Bias ist entsprechend neutral zu werten. Das Risiko eines Übergangs in eine deutlichere mehrtägige Abwärtskorrektur ist erhöht. Nächste Widerstände befinden sich aktuell bei 20.349-20.367 Punkten, 20.411-20.422 Punkten und 20.462/20.476 Punkten. Darüber wäre ein neuerlicher Test der Ziel- und Widerstandsregion bei 20.523-20.537 Punkten zu favorisieren. Deren Überwindung wäre bullish und würde nächste Ausdehnungsziele bei 20.576 Punkten, 20.597/20.600 Punkten und 20.646 Punkten ins Spiel bringen. Mit Blick auf die Unterseite entstünde mit einem Rutsch unter die aktuelle Supportzone bei 20.256-20.293 Punkten ein bearishes Signal. In diesem Fall lauten nächste potenzielle Ziele 20.236 Punkte, 20.132 Punkte und 20.036-20.085 Punkte (Aufwärtslücke vom 4. Dezember).