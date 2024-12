Die Bechtle-Aktie (WKN: 515870) bewegt sich ausgehend vom im November 2021 bei 69,56 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Mit Blick auf das mittelfristige Kursgeschehen führte die laufende Abwärtswelle vom März-Hoch (52,42 EUR) die Notierung bis auf ein am Montag markiertes 4-Jahres-Tief bei 29,90 EUR zurück. Die am dort befindlichen Supportcluster (Aufwärtslücke vom 20. März 2020/fallende Unterstützungslinie entlang der Tiefs vom 1. November und 2. Dezember) begleitet von hohem Volumen geformte bullishe Reversalkerze legt die Möglichkeit einer deutlicheren Erholungsrally nahe. Nächste Barrieren und potenzielle Erholungsziele befinden sich bei 31,67-31,73 EUR und 32,48-33,44 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone käme es zu einer Aufhellung des mittelfristigen Chartbilds aufgrund der dann gegebenen bullishen Auflösung einer mehrwöchigen fallenden Keilstruktur. In diesem Fall würde ein anschließender Vorstoß in Richtung 34,80 EUR und 36,02-37,34 EUR plausibel. Mit Blick auf die Unterseite entstünde derweil mit einem Tagesschluss unterhalb des Supports bei 29,63-29,90 EUR ein bearishes Anschlusssignal im dominanten Abwärtstrend. Als potenzielle Abwärtsziele würden dann die Marken 28,35 EUR und 26,45 EUR ins Spiel kommen.