Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Dienstag nach gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten weiter abwärts. Der DAX schloss 0,33 Prozent tiefer bei 20.246 Punkten. Dies war der dritte Minustag in Folge. MDAX und TecDAX verloren 0,94 respektive 0,70 Prozent. In den drei Indizes gab es 26 Gewinner und 72 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 83 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX fiel um 0,09 Punkte auf 13,69 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Industriewerte (+0,49%) die Nase vorne, gefolgt von Technologietiteln (+0,40%). Am schwächsten präsentierten sich Transportwerte (-2,63%) und Versorger (-2,15%). Daimler Truck gewann an der DAX-Spitze nachrichtenlos 2,39 Prozent hinzu. Brenntag sank als Schlusslicht ebenfalls ohne Nachrichten um 3,80 Prozent. E.ON verlor 3,21 Prozent. Hier belastete eine mögliche gerichtliche Niederlage im Streit um Renditen auf Investitionen. Jenoptik zog im MDAX in Reaktion auf eine Kaufempfehlung seitens der UBS um 3,90 Prozent an. Thyssenkrupp Nucera haussierte im SDAX nach stärker als erwarteten Quartalszahlen um 16,31 Prozent.

An der Wall Street fiel der Dow den neunten Tag in Folge um 0,61 Prozent auf ein Mehrwochentief bei 43.450 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,43 Prozent auf 22.001 Punkte. 71 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 59 Prozent. 43 neuen 52-Wochen-Hochs standen 162 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,24 Prozent tiefer bei 1,0486 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,40 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,35 Prozent auf 2.661 USD. Der Preis für WTI-Öl sank um 0,78 Prozent auf 70,16 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte boten heute früh ein uneinheitliches Bild. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,27 Prozent fester bei 184,48 Punkten. Freundlich tendierten der Hang Seng Index (+0,76%) in Hongkong und der chinesische CSI 300 (+0,50%). Der Nikkei 225 (-0,50%) in Tokio neigte derweil zur Schwäche. Unbestätigten Meldungen zufolge loten die beiden japanischen Autobauer Nissan (+23,70%) und Honda (-3,54%) einen Zusammenschluss aus. Mitsubishi Motors (+19,38%) und Toyota (+1,98%) zeigten sich von den Spekulationen ebenfalls bewegt. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,13 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.237) ein knapp behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank um 20.00 Uhr sowie die neuen Projektionen der Währungshüter für den Zinspfad im kommenden Jahr. Es wird erwartet, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte senkt. Weitere Impulse von der Makroseite könnten sich von den Verbraucherpreisen in der Eurozone und den Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen in den USA ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Ceconomy, Birkenstock Holding und General Mills.