Die Aktie von Redcare Pharmacy NV (WKN: A2AR94) – ehemals Shop Apotheke Europe – hatte im November 2022 bei 36,51 EUR ein Mehrjahrestief ausgebildet und war anschließend bis auf ein im April 2024 bei 153,00 EUR verbuchtes Mehrjahreshoch haussiert. Die nachfolgende ausgeprägte Korrekturphase schickte sie bis auf im Mai gesehene 95,60 EUR zurück. Das Kursgeschehen oberhalb dieser Marke nahm die Gestalt einer inversen Kopf-Schulter-Fortsetzungsformation an. Diese bullishe Formation wurde mit dem hochvolumigen Aufschwung am 8. November getriggert. Statt signifikanter Anschlusskäufe orientiert sich der Wert jedoch ausgehend vom Rallyhoch bei 171,40 EUR im Rahmen einer bisher dreiwelligen Korrektur südwärts. Mit dem gestrigen Kursrutsch wurde nun eine kritische Ziel- und Unterstützungszone erreicht. Sie resultiert unter anderem aus der Aufwärtstrendlinie vom Mai-Tief, der steigenden 200-Tage-Linie, der Rückkehrlinie des korrektiven Trendkanals und der 100%-Projektion der ersten Abwärtswelle. Begleitet von hohem Volumen formte der Anteilsschein oberhalb des bei 129,50 EUR verzeichneten 3-Monats-Tiefs eine bullishe Hammer-Kerze. Zur Aufrechterhaltung einer bullishen Erwartungshaltung muss die Preiskurve nun dieses Tief per Tagesschluss verteidigen. Darunter wären hingegen zunächst fortgesetzte Abgaben in Richtung 124,20 EUR und 114,48-115,20 EUR zu favorisieren. Die Unterschreitung der letztgenannten Zone würde unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 107,60 EUR und eventuell 93,22/95,60 EUR mit sich bringen. Mit Blick auf die Oberseite liegt eine nächste breite Widerstandszone von 141,10-150,56 EUR. Ein Tagesschluss darüber ist erforderlich, um das technische Bias im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster leicht aufzuhellen. Zu einem ersten prozyklischen Signal für eine zeitnahe Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends käme es erst oberhalb 158,67/161,40 EUR mit nächsten potenziellen Zielen bei 165,70-171,40 EUR, 182,00 EUR und 198,85-205,40 EUR.