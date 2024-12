Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport (WKN: 577330) war vom im Dezember 2023 bei 57,60 EUR gesehenen Hoch bis auf ein im August dieses Jahres bei 35,56 EUR verbuchtes Tief gefallen. Hiervon ausgehend konnte sie einen weiterhin intakten mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren. Dabei gelang dem Wert die nachhaltige Überwindung aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Im November kreuzte die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie bullish („Golden Cross“). Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Kursschub (+4,26%) auf ein 10-Monats-Hoch bei 55,25 EUR hellte sich die technische Ausgangslage weiter auf. Der Anteilsschein löste eine mehrtägige Konsolidierung bullish auf und brach mit der nachfolgenden Überwindung des Reaktionshochs vom Juni (54,70 EUR) den vorausgegangenen Abwärtstrend. Gelingt nun ein Tagesschluss über der in Rufweite befindlichen Fibonacci-Zielzone 55,28/55,40 EUR könnte dies als Bestätigung des gestrigen Ausbruches gewertet werden. Als potenzielle nächste Zielbereiche fungieren im Erfolgsfall die Kursregionen 55,92 EUR und 56,78-57,89 EUR. Oberhalb der letztgenannten Zone würde schließlich der übergeordnete Haussetrend vom im Oktober 2022 bei 35,56 EUR verzeichneten Baisse-Tief bestätigt, was mittelfristige Kursavancen in Richtung 60,82-62,55 EUR zulassen würde. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen in einer starken Position, solange der Supportbereich 52,60-53,65 EUR im Rahmen eines möglichen Pullbacks per Tagesschluss verteidigt werden kann. Bearishe Kurzfrist-Signale entstünden erst unterhalb der Zonen 52,05 EUR und 50,56-51,05 EUR. In diesem Fall wäre zunächst eine Abwärtskorrektur in Richtung der übergeordnet kritischen Unterstützungszone bei aktuell 48,62-48,79 EUR einzuplanen.