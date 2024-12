Nächste Unterstützungen:

19.959

19.000-19.926

19.792

Nächste Widerstände:

19.997-20.028

20.081

20.121-20.242

Die Bären bleiben im kurzfristigen Zeitfenster dominant. Mehrere relevante Unterstützungsthemen wie die Aufwärtslücke vom 4. Dezember und die 20-Tage-Linie wurden im gestrigen Handel unterschritten. Verlässliche Indizien für eine Bodenbildung liegen noch nicht vor. Ein signifikanter Rutsch unter 19.959 Punkte, insbesondere per Stundenschluss, würde nächste potenzielle Auffangbereiche bei 19.000-19.926 Punkten, 19.792 Punkten und 19.675 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Nächste Barrieren befinden sich heute bei 19.997-20.028 Punkten und 20.081 Punkten. Darüber würde eine mögliche deutlichere Erholung in Richtung 20.121-20.242 Punkte auf die Agenda rücken. Unmittelbar bullish würde es erst oberhalb der Zone 20.326-20.390 Punkte.