Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) bewegt sich seit 2023 in einer breiten Stauzone, die sich von 27,07 EUR bis 40,27 EUR erstreckt. Zur Generierung eines prozyklischen Signals im langfristigen Zeitfenster bedarf es eines nachhaltigen Ausbruches aus der genannten Range. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild hatte der Wert am 9. Dezember einen Ausbruchsversuch aus einer seit Ende Juli 2024 etablierten untergeordneten Stauzone initiiert. Diesem war jedoch keine Nachhaltigkeit beschieden. Ausgehend vom Rallyhoch bei 33,76 EUR konsolidierte der Anteilsschein zunächst oberhalb der überwundenen 200-Tage-Linie seitwärts, rutschte dann jedoch in den vergangenen beiden Handelstagen begleitet von hohem Volumen wieder in die mehrmonatige Range und unter den SMA 200. Am Freitag formte er dabei auf einer relevanten Unterstützungszone eine bullishe Hammer-Kerze. Die Wahrscheinlichkeit für eine technische Erholungsbewegung in Richtung 31,88/32,02 EUR und eventuell 32,44/32,47 EUR erscheint erhöht. Ein prozyklisches Indiz für einen zeitnahen erneuten Angriff an das Rallyhoch bei 33,76 EUR entstünde erst mit einem Tagesschluss oberhalb von 32,68 EUR. Oberhalb von 33,76 EUR (Tagesschlusskursbasis) würde sich schließlich das mittelfristige Chartbild deutlich aufhellen mit Chancen in Richtung 36,26 EUR und 38,48-39,35 EUR. Eine Verletzung des Hammer-Tiefs bei 30,92 EUR würde derweil den nächsten potenziellen Auffangbereich bei 30,46-30,76 EUR in den Blick rücken. Kann auch dieser in der Schlusskursbetrachtung nicht von den Bullen verteidigt werden, würden die Bären den technischen Vorteil erringen und es wäre ein neuerlicher Test der kritischen horizontalen Unterstützungsregion 27,80-28,51 EUR einzuplanen.