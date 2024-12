Der deutsche Aktienmarkt konnte sich zum Wochenausklang nach einer schwachen Eröffnung deutlich erholen. Als Kursstütze fungierten besser als erwartete US-Inflationsdaten. Der DAX schloss 0,43 Prozent tiefer bei 19.885 Zählern. Der TecDAX büßte 0,56 Prozent ein. Gegen den Trend rückte der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,48 Prozent vor. In den drei Indizes gab es 47 Gewinner und 48 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 63 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,64 Punkte auf 15,84 Zähler. Stärkste Sektoren waren Transport (+0,72%) und Finanzdienstleister (+0,69%). Vor allem Immobilienwerte profitierten von den am Berichtstag sinkenden Marktzinsen. Vonovia haussierte an der DAX-Spitze um 2,19 Prozent. Bankwerte (-2,04%) hielten derweil die rote Laterne. Auch Technologiewerte (-1,40%) lagen schwach im Markt.

An der Wall Street ging es für den Dow um 1,18 Prozent nach oben auf 42.840 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,85 Prozent auf 21.289 Zähler. 73 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 82 Prozent. Es gab 26 neue 52-Wochen-Hochs bei 171 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,64 Prozent fester bei 1,0429 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um sechs Basispunkte auf 4,52 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,42 Prozent auf 2.645 USD. WTI-Öl notierte kaum verändert bei 69,46 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,22 Prozent fester bei 181,41 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren an der Börse in Taiwan zu beobachten. Dort zog der Taipei TWSE um 2,65 Prozent an. Stützend für die Anlegerstimmung waren hier Meldungen, wonach NVIDIA beabsichtige, einen Firmensitz im Land zu errichten. Die Aktie des Chipriesen und Index-Schwergewichts TSMC kletterte um 4,35 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,43 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.888) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Fokus auf die US-Daten zum Chicago Fed National Activity Index und zum Verbrauchervertrauen.