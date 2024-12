Nächste Unterstützungen:

19.787

19.640-19.668

19.593

Nächste Widerstände:

19.959-20.025

20.081/20.086

20.186-20.265

Der Index verbleibt unterhalb des Rekordhochs im Korrekturmodus. Mit dem Tief vom Freitag hat er bislang ein klassisches Pullback an die obere Begrenzung der am 2. Dezember nach oben verlassenen mittelfristigen Trading-Range gezeigt. Die Aufwärtstrends im mittel- und langfristigen Zeitfenster sind weiterhin intakt. Eine Ausdehnung der am Freitagstief gestarteten Erholungsrally in Richtung der nächsten Widerstandszone bei 19.959-20.025 Punkten erscheint heute möglich. Darüber (Stundenschlusskursbasis) käme es zu einer deutlicheren Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes mit möglichen nächsten Zielen und Hürden bei 20.081/20.086 Punkten und 20.189-20.265 Punkten. Nächste Unterstützungen befinden sich heute bei 19.787 Punkten und 19.640-19.686 Punkten. Darunter entstünde ein bearishes Anschlusssignal mit Zielrichtung 19.593 Punkte und eventuell 19.466-19.524 Punkte.