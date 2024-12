Die RWE-Aktie (WKN: 703712) hatte im Mai 2022 ein Dekadenhoch bei 43,97 EUR erzielt. Seither befindet sie sich in einer ausgeprägten Korrekturphase bezogen auf den im Jahr 2015 bei 9,13 EUR gestarteten ultralangfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Anteilsschein am 19. Dezember dieses Jahres ein 4-Jahres-Tief bei 27,76 EUR verzeichnet. Die damit verbundene geringfügige Unterschreitung des letzten Verlaufstiefs vom 6. November (28,15 EUR) sowie des Tiefs aus dem Juli 2021 (28,39 EUR) erwies sich nicht als nachhaltig. Ausgehend von der fallenden Unterstützungslinie entlang der Tiefs seit dem Oktober 2023 schraubte sich die Notierung bis zum Montag auf ein 4-Tages-Hoch bei 28,46 EUR hinauf. Das Fehlausbruchs-Setup ermöglicht eine weitergehende Erholungsrally, solange das Tief bei 27,76 EUR nicht per Tagesschluss verletzt wird. Als potenzielle Erholungsziele und nächste Widerstände fungieren die Bereiche 28,81/29,05 EUR, 29,46 EUR und 29,99-30,61 EUR. Das mittelfristige Chartbild würde sich erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die Zone 31,00-31,22 EUR zugunsten der Bullen verbessern. Ein signifikanter Rutsch unter 27,76 EUR würde derweil ein prozyklisches bearishes Anschlusssignal im dominanten Abwärtstrend liefern. Mögliche nächste Ausdehnungsziele aus der Fibonacci-Analyse lauten in diesem Fall 26,88 EUR, 26,37 EUR und 25,27/25,35 EUR. Mit Blick auf die Saisonalität verfügt der Wert derzeit über Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren acht Mal im Zeitraum vom 27. Dezember bis zum 24. Januar Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des saisonalen Musters betrug 3,10 Prozent (Median: +2,55%).