Am deutschen Aktienmarkt überwogen vor den Weihnachtsfeiertagen die positiven Vorzeichen. Der DAX büßte jedoch 0,18 Prozent auf 19.849 Punkte ein und dehnte damit seine Verlustserie auf sieben Tage aus. MDAX und TecDAX verzeichneten Aufschläge von 0,61 und 0,41 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 55 Gewinner und 42 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 59 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,16 Punkte auf 15,69 Zähler. Stärkste Sektoren waren Technologie (+0,69%) und Versorger (+0,68%). Die deutlichsten Verluste auf der Sektorenebene waren bei Automobilwerten (-1,09%) und Finanzdienstleistern (-0,73%) zu beobachten. Die Aktie von Covestro zog an ihrem letzten Tag im Leitindex DAX an der Indexspitze um 1,75 Prozent an. Ebenfalls stark gesucht waren Rheinmetall (+1,31%) und Heidelberg Materials (+0,97%). Die rote Laterne hielt Volkswagen nach einer Einigung im Tarifstreit mit einem Minus von 1,98 Prozent. Der Anteilsschein von Großaktionär Porsche SE büßte 1,62 Prozent ein.

An der Wall Street fand mit Ausnahme vom 25. Dezember Handel statt. Gestern verbesserte sich der Dow um 0,07 Prozent auf ein 5-Tages-Hoch bei 43.326 Punkten. Der Nasdaq 100 gab nach zwischenzeitlicher Markierung eines 5-Tages-Hochs um 0,14 Prozent auf 21.768 Zähler nach. 59 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag bei 67 Prozent. 51 neuen 52-Wochen-Hochs standen 72 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,16 Prozent fester bei 1,0419 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um einen Basispunkt auf 4,58 Prozent nach. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,70 Prozent auf 2.654 USD. Der Preis für WTI-Öl fiel um 0,84 Prozent auf 69,51 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Die Verbraucherpreise im Großraum Tokio stiegen in der Kernrate im Dezember um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Konsensschätzung: +2,5% nach +2,2% im November). Die Industrieproduktion in Japan sank im November um 2,3 Prozent gegenüber dem Vormonat (Konsensschätzung: -3,4% nach +2,8% im Oktober). Der Nikkei 225 haussierte in Tokio um 1,80 Prozent. Die Gewinne chinesischer Industrieunternehmen sanken im November gegenüber dem Vorjahr um 7,3 Prozent. Im Vormonat hatte das Minus noch bei 10,0 Prozent gelegen. Der chinesische CSI 300 notierte 0,18 Prozent tiefer. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,26 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.875) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig richtet sich der Blick unter anderem auf HelloFresh. Das Unternehmen gab den Start eines weiteren Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 75 Millionen EUR bekannt. Fresenius Medical Care wird mit Wirkung zum Handelsbeginn wieder in den Leitindex DAX aufsteigen. Die Aktie wird Covestro ersetzen, die aufgrund des niedrigen Streubesitz nach der Übernahmeofferte von Adnoc ausscheidet.