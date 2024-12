Nächste Unterstützungen:

19.806

19.702

19.640-19.668

Nächste Widerstände:

19.901

19.925

19.959-20.036

Neue charttechnische Erkenntnisse ergeben sich aus dem Kursgeschehen nicht. Der Index verbleibt mit Blick auf das kurzfristige Zeitfenster unterhalb des Rekordhochs in einem korrektiven Abwärtstrend. Mit dem Tief vom Freitag hat er bislang ein klassisches Pullback an die obere Begrenzung der am 2. Dezember nach oben verlassenen mittelfristigen Trading-Range gezeigt. Die Aufwärtstrends im mittel- und langfristigen Zeitfenster sind weiterhin intakt. Eine Ausdehnung der am Freitagstief gestarteten Erholungsrally in Richtung 19.959-20.036 Punkte und eventuell 20.080-20.086 Punkte erscheint plausibel. Entsprechende bestätigende Signale entstünden mit Anstiegen über die beiden nächsten Hürden bei 19.901 Punkten und 19.925 Punkten. Unterstützt ist die Preiskurve aktuell als Nächstes bei 19.806 Punkten, 19.702 Punkten und 19.640-19.668 Punkten. Darunter würde ein bearishes Anschlusssignal mit Zielrichtung 19.600 Punkte und eventuell 19.441-19.520 Punkte getriggert.