Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte die negativen Vorzeichen. Die Anleger hielten sich vor der Fed-Entscheidung zurück. Der DAX schloss 0,40 Prozent tiefer bei 16.904 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,21 respektive 0,34 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 43 Gewinner und 55 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,50 Punkte auf 14,16 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Automobilwerte (+1,54%) die Nase vorne. Immobilienwerte profitierten daneben von sinkenden Marktzinsen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sackte auf ein 3-Wochen-Tief bei 2,16 Prozent ab. Am deutlichsten unter Druck standen auf der Sektorenebene Einzelhandelswerte (-1,45%), Technologieaktien (-1,28%) und Konsumwerte (-1,23%). Im DAX belegten Volkswagen (+2,74%), Vonovia (+2,36%) und BMW (+1,87%) die obersten Plätze. Die rote Laterne hielten Bayer (-3,92%), Zalando (-2,66%) und Fresenius SE (-1,95%).

An der Wall Street reagierten die Anleger nach anfänglicher Volatilität am Ende mit Verkäufen auf die Fed-Entscheidung. Die Notenbank ließ wie allgemein erwartet ihre Geldpolitik unverändert. Mit Blick auf die Erwartung einer ersten Leitzinssenkung in den kommenden Monaten wurden die Aussagen von Fed-Chairman Powell als falkenhaft gewertet. Eine erste Senkung bereits im März sei laut Powell unwahrscheinlich. Der Dow Jones Industrial verabschiedete sich nach zwischenzeitlicher Markierung eines Rekordhochs mit einem Minus von 0,82 Prozent bei 38.150 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte um 1,94 Prozent auf 17.137 Zähler ab. 76 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug 80 Prozent. 179 neuen 52-Wochen-Hochs standen 28 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,40 Prozent tiefer bei 1,0803 USD. Für die Rendite zehnjähriger US-Treasuries ging es um sieben Basispunkte auf ein 3-Wochen-Tief bei 3,99 Prozent nach unten. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 2.053 USD. WTI-Öl verbilligte sich nach wider Erwarten gestiegenen Lagerbeständen um 2,61 Prozent auf 75,79 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,36 Prozent tiefer bei 165,92 Punkten. Unter Druck standen vor allem der australische ASX 200 (-1,22%) und der japanische Nikkei 225 (-0,93%). Gegen den Trend freundlich tendierten der chinesische CSI 300 (+0,68%) und der Hang Seng Index (+1,19%) in Hongkong. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,25 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.823) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone und die Industrie-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA sowie auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Daneben stehen die Bank of England und die Riksbank mit Leitzinsentscheidungen im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Deutschen Bank, Siemens Healthineers, Roche Holding, BNP Paribas, DWS Group, Siltronic, OMV, Shell, Ferrari, Honeywell und Merck & Co. Nach der Schlussglocke an der Wall Street richtet sich das Augenmerk auf die Zahlenwerke von Apple, Amazon und Meta Platforms. Bereits gestern Abend überraschte adidas mit Eckdaten zum Geschäftsjahr 2023. Den Ausblick des Sportartikelherstellers werteten Beobachter als vorsichtig, was die Aktie im nachbörslichen Handel um fast 7 Prozent abwärts schickte.