Die Vorzugsaktie von Volkswagen (WKN: 766403) hatte im März 2021 ein 6-Jahres-Hoch bei 252,20 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem primären Abwärtstrend. Zuletzt hatte sie am 26. Oktober 2023 ein 3-Jahres-Tief bei 97,83 EUR verbucht. Darüber gelang eine mehrwöchige Bodenbildung in Gestalt einer inversen Kopf-Schulter-Formation, die mit dem Ausbruch am 6. Dezember komplettiert wurde. Nach mehrwöchiger Verschnaufpause unterhalb der wiederholt deckelnden 200-Tage-Linie, konnte das Papier zuletzt schließlich diese vielbeachtete Durchschnittslinie überwinden und bis auf ein 5-Monats-Hoch bei 120,68 EUR vorstoßen. Mit dem gestrigen Inside Day gönnte es sich eine Verschnaufpause vom jüngsten Kursschub. Nächste Unterstützungen liegen bei 117,62/117,96 EUR und 113,54-114,77 EUR. Das technische Bias bleibt bullish, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter müssten hingegen zunächst fortgesetzte Abgaben in Richtung 111,99 EUR, 109,32 EUR und derzeit 107,92 EUR (mittelfristige Aufwärtstrendlinie) eingeplant werden. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es der Überwindung der beiden nächsten Barrieren bei 120,55-121,96 EUR und 126,24 EUR um prozyklische Anschlusskaufsignale zu generieren. Hiermit würde sich zugleich auch das langfristige Chartbild deutlicher aufhellen. Mittelfristig würden dann im Erfolgsfall Kursavancen in Richtung 133,42 EUR und eventuell 143,20-153,74 EUR möglich.