Der deutsche Aktienmarkt tendierte am Donnerstag überwiegend schwächer. Der DAX schloss 0,27 Prozent tiefer bei 16.859 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank um 0,22 Prozent. Für den TecDAX ging es derweil um 0,33 Prozent nach oben. In den drei genannten Indizes gab es 34 Gewinner und 63 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX fiel um 0,12 Punkte auf 14,14 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten lediglich Banken (+1,59%), Softwareaktien (+0,85%) und Medienwerte (+0,31%) zulegen. Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Konsum (-1,00%), Einzelhandel (-1,00%) und Technologie (-0,95%). Nach der Vorlage der Quartalszahlen waren im DAX Siemens Healthineers (+4,44%) und Deutsche Bank (+2,96%) die Favoriten. Bei adidas (-2,08%) lastete ein schwacher Ausblick auf der Stimmung. Covestro (-2,71%) bildete nachrichtenlos das Schlusslicht im Leitindex.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,97 Prozent auf 38.520 Punkte und verzeichnete damit in der Schlusskursbetrachtung ein neues Rekordhoch. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,85 Prozent auf 17.283 Punkte. An der NYSE gab es 2.230 Gewinner und 637 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 69 Prozent. Es gab 148 neue 52-Wochen-Hochs und 31 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,48 Prozent fester bei 1,0870 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um zwölf Basispunkte auf ein 5-Wochen-Tief bei 3,87 Prozent ab. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,26 Prozent auf 2.073 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 2,62 Prozent auf 73,86 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,81 Prozent fester bei 167,47 Punkten. Vor alle Technologiewerte waren gesucht. Der koreanische Kospi haussierte um 2,82 Prozent. Gegen den Trend neigte der chinesische CSI 300 (-0,77%) zur Schwäche, konnte sich jedoch deutlich von einem zwischenzeitlichen Kursrutsch von rund 3 Prozent erholen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,53 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.984) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die US-Arbeitsmarktdaten für Januar um 14.30 Uhr. Im Umfeld der Veröffentlichung ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Chevron, Exxon Mobil und Abbvie. Nach der gestrigen Schlussglocke an der Wall Street erfreuten Meta Platforms (nachbörslich: +15,22%) und Amazon (nachbörslich: +7,11%) mit ihren Quartalszahlen. Meta kündigte zudem eine Dividende und ein Aktienrückkaufprogramm an. Weniger positiv wurde derweil das Zahlenwerk von Apple (nachbörslich: -2,92%) aufgenommen. Gestern Abend legten daneben E.ON und Mercedes Benz Eckdaten vor, die die jeweiligen Notierungen im nachbörslichen Handel rund 1 Prozent nordwärts beförderten.