Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) hatte im Oktober 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 7,25 EUR ausgebildet. Der anschließenden dynamischen Erholungsrally bis auf im Januar 2023 gesehene 12,36 EUR folgte ein ebenfalls schwungvoller Abverkauf bis auf im März 2023 verbuchte 7,95 EUR. Der seither laufende Aufwärtstrend ist intakt und erfuhr ab Ende Oktober eine deutliche Beschleunigung. Zuletzt hatte der Wert am Widerstand der Abwärtslücke vom 24. Februar 2022 (12,80 EUR) am 9. Januar eine Korrekturphase gestartet, die ihn zurück auf die steigende 50-Tage-Linie warf. Ausgehend vom Korrekturtief bei 11,56 EUR haben die Bullen wieder das Sagen. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen löste die Notierung am Donnerstag eine mehrtägige Konsolidierung an der zuvor deckelnden 20-Tage-Linie bullish auf. Der von hohem Volumen begleitete Kursschub beförderte das Papier bis zum Freitag per Tagesschluss über die oben genannte Kurslücke. Im charttechnischen Fokus stehen nun die beiden in Rufweite befindlichen Barrieren bei 12,85/12,89 EUR und 13,06 EUR. Deren nachhaltige Überwindung per Tagesschluss würde den übergeordneten Haussetrend bestätigen und potenzielle nächste Ziele bei 13,35-13,65 EUR, 14,15 EUR und 14,64/14,65 EUR in den Blick rücken. Das bullishe Bias im kurzfristigen Zeitfenster bleibt intakt, solange der nächste Support bei 12,16-12,22 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Unmittelbar bearishe Signale in dieser Zeitebene im Sinne einer weiteren korrektiven Abwärtswelle entstünden unterhalb von 11,92-12,04 EUR sowie unter 11,56 EUR.