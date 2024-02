Die Aktie von Redcare Pharmacy NV (WKN: A2AR94) – ehemals Shop Apotheke Europe – hatte unterhalb des im Februar 2021 bei 249,00 EUR markierten Rekordhochs eine große Kopf-Schulter-Umkehrformation ausgebildet und mit dem Rutsch unter den Support bei rund 118 EUR im Dezember 2021 komplettiert. Der folgende Abverkauf schickte die Notierung zurück bis auf das Corona-Crash-Tief vom März 2020. Ausgehend vom dort am 3. November 2022 bei 36,51 EUR verzeichneten Tief konnte der Wert einen Boden ausbilden und einen weiterhin intakten dynamischen Aufwärtstrend etablieren. Im Dunstkreis des 50%-Retracements der vorausgegangenen Baisse traf der Wert zuletzt bei 144,55 EUR auf Widerstand und leitete eine Korrekturphase ein. Vom Korrekturtief bei 118,45 EUR schraubt er sich derzeit wieder in Richtung Verlaufshoch und konnte sich dabei von allen relevanten gleitenden Durchschnittslinien nach oben absetzen. Das Volumen gestaltet sich positiv. Mit einem nachhaltigen Break über 144,55 EUR per Tagesschluss würde der dominante Aufwärtstrend bestätigt. Potenzielle nächste Ziele darüber befinden sich bei 151,65 EUR und 154,52 EUR. In der mittleren Frist wäre ein Vorstoß in Richtung 160,68-167,83 EUR vorstellbar. Unterstützt ist der Anteilschein derzeit bei 135,05/135,50 EUR und 127,80-130,86 EUR. Unterhalb der letztgenannten Zone würde sich das technische Bild deutlich eintrüben mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 117,70-121,25 EUR.