Diese Analyse wurde am 06.02.2024 um 08:20 Uhr erstellt.

Der DAX setzte gestern seinen am Freitag am Rekordhoch (17.005) gestarteten Abschwung fort und verzeichnete im späten Geschäft ein 2-Tages-Tief bei 16.859 Punkten. Er schloss bei 16.904 Punkten und damit 14 Punkte tiefer als am Freitag.