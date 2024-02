Die RWE-Aktie (WKN: 703712) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Mai 2022 ein Mehrjahreshoch bei 43,97 EUR erzielt. Seither befindet sie sich in einer ausgeprägten Korrekturphase. Nach einer schwungvollen Erholungsrally vom im Oktober 2023 bei 31,55 EUR verbuchten Verlaufstief bis auf 42,33 EUR befinden sich die Bären wieder mittelfristig am Ruder. Sie drückten die Notierung begleitet von hohem Volumen bis auf ein im gestrigen Handel markiertes Tief bei 32,51 EUR. Vom dort befindlichen Supportcluster (Tiefs vom März 2022 und Oktober 2023 / Aufwärtstrendlinie vom Tief im März 2020) konnte sich die Notierung bis zum Handelsschluss deutlich erholen. Mit Blick auf die extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine weitergehende Stabilisierung und technische Gegenbewegung in Richtung 34,00-34,54 EUR. Erst mit einem Tagesschluss darüber käme es zu einer deutlicheren Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes mit Potenzial in Richtung zunächst 36,34 EUR. Mittelfristig kritisch ist die Widerstandszone bei derzeit 37,19-39,02 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 32,51-32,64 EUR würde derweil ein bearishes Anschlusssignal mit potenziellen nächsten Zielen bei 31,55 EUR und 30,80 EUR senden.