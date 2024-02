Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Der DAX stieg um 0,76 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 17.033 Punkten. MDAX und TecDAX legten um 0,91 respektive 1,34 Prozent zu. In den drei Indizes gab es 71 Gewinner und 25 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 67 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,70 Punkte auf 13,09 Zähler ab. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+2,61%) sowie Pharma & HealthCare (+2,17%). Unter Abgabedruck standen derweil vor allem die Sektoren Technologie (-2,74%) und Versorger (-1,40%). An der DAX-Spitze haussierte Qiagen um 4,94 Prozent und überschritt damit die erst am Vortag verletzte 200-Tage-Linie deutlich. Das Papier profitierte von vagen Übernahmespekulationen. Nach Börsenschluss legte das Unternehmen solide Quartalszahlen vor. Infineon gab nach einer Absenkung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 3,04 Prozent nach und hielt damit die rote Laterne im Leitindex. RWE litt unter einem negativen Analystenkommentar und büßte 2,65 Prozent ein.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial 0,37 Prozent auf 38.521 Punkte hinzu. Der technologielastige Nasdaq 100 sank derweil um 0,23 Prozent auf 17.573 Zähler. 70 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 74 Prozent. Es gab 92 neue 52-Wochen-Hochs und 40 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handel 0,12 Prozent fester bei 1,0754 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um acht Basispunkte auf 4,09 Prozent. Gold stieg an der Comex um 0,45 Prozent auf 2.052 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 1,00 Prozent auf 73,51 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,32 Prozent fester bei 167,86 Punkten. Für den koreanischen Kospi ging es um 1,30 Prozent nach oben. Der chinesische CSI 300 kletterte um 0,43 Prozent. Der japanische Nikkei 225 sank um 0,11 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.037) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion im Dezember. Unternehmensseitig gibt es Quartalszahlen unter anderem von Siemens Energy, Deutsche Börse, TeamViewer, Compugroup Medical, Jenoptik, Vestas Wind, Totalenergies, Uber Technologies und Alibaba. Bereits gestern Abend präsentierten Qiagen, Metro und Hannover Rück Geschäftszahlen.