Die Aktie der Hannover Rückversicherung (WKN: 840221) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 229,90 EUR am 13. Dezember 2023 ging der Wert in eine Seitwärtskorrektur über. Diese trendbestätigende Verschnaufpause oberhalb der als Unterstützung fungierenden 50-Tage-Linie beendete das Papier im gestrigen Handel nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen mit einem von hohem Volumen begleiteten Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Die mit dem Ausbruch verbundene bullishe Implikation bleibt bestehen, solange es nicht zu einem signifikanten Tagesschluss unterhalb der ehemaligen Hürde bei 229,50/229,90 EUR kommt. Bestätigend wäre ein Schlusskurs oberhalb der nächsten Extensionsmarke bei 232,05 EUR zu werten. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele und Widerstandsthemen lassen sich darüber bei 234,15-236,32 EUR, 240,06-241,87 EUR und 245,74-246,70 EUR ausmachen. Unterhalb von 229,50 EUR entstünden Korrekturrisiken in Richtung zunächst 228,00 EUR und 224,32-225,20 EUR. Deutlicher eintrüben würde sich das kurzfristige Bild unterhalb des solideren Supports bei 219,20-221,24 EUR mit einem möglichen Ziel bei 213,10-215,02 EUR.