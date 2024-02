Die Aktie von Verbio (WKN: A0JL9W) bewegt mit Blick auf das langfristige Chartbild nach der Ausbildung zweier markanter Kursspitzen im Februar 2022 (Rekordhoch bei 88,10 EUR) und November 2022 (87,65 EUR) abwärts. Die dynamische Baisse schickte die Notierung bis zum 7. Februar auf ein 4-Jahres-Tief bei 18,22 EUR. Die damit verbundene geringfügige Verletzung des letzten Verlaufstiefs vom 18. Januar (18,58 EUR) erwies sich jedoch als Fehlausbruch und somit als Bärenfalle. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen sprang das Papier im gestrigen Handel um 17,80 Prozent auf ein Mehrwochenhoch nach oben und überwand begleitet von kräftigen Umsätzen das Hoch der letzten Konsolidierung. Zuvor hatten positive Divergenzen in den überverkauften markttechnischen Indikatoren ein Nachlassen der Schwungkraft auf der Unterseite signalisiert, was häufig einer zumindest temporären Gegenbewegung vorausgeht. Als potenzielle Erholungsziele und nächste Widerstände fungieren die Bereiche 23,68 EUR und 25,20-25,89 EUR. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone (Gap vom 11. Januar) per Tagesschluss käme es zu einer leichten Entspannung auch des mittelfristigen Chartbildes. Im Erfolgsfall würde die bedeutendere Hürde bei 30,22-32,13 EUR in den Fokus rücken. Ein Tagesschluss unterhalb von 20,08 EUR oder ein Intraday-Rutsch unter 18,22 EUR würden den gestrigen Bullenkonter negieren und unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung des nächsten Supports bei 17,20 EUR mit sich bringen.