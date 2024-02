Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag die positiven Vorzeichen. Der DAX verabschiedete sich 0,25 Prozent fester bei 16.964 Punkten aus dem Handel. MDAX und TecDAX kletterten um 0,29 und 0,79 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 58 Kursgewinner und 40 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX endete 0,04 Punkte höher bei 13,36 Zählern. Stärkste Sektoren waren Technologie (+3,42%) und Automobile (+1,78%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Pharma & HealthCare (-0,88%) sowie Telekommunikation (-0,80%). Infineon stieg an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 3,98 Prozent. Dahinter folgten Continental (+3,03%) und BMW (+2,84%). Siemens endete nach der Vorlage der Quartalszahlen 0,96 Prozent fester und verbuchte zwischenzeitlich ein Rekordhoch. Deutsche Börse verbesserte sich ebenfalls nach Zahlen um 0,94 Prozent. Bayer bildete mit einem Minus von 3,33 Prozent das Schlusslicht im Leitindex. Nemetschek sprang im TecDAX nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen um 7,00 Prozent. Die Aktie löste damit eine Konsolidierung bullish auf.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial um 0,13 Prozent auf ein Rekordhoch bei 38.726 Punkten vor. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,16 Prozent auf ebenfalls eine neue historische Bestmarke bei 17.783 Zählern. 59 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 56 Prozent. 152 neuen 52-Wochen-Hochs standen 26 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels wenig verändert bei 1,0779 USD. Stark gesucht war der Franken während der Yen nach taubenhaften Kommentaren von BoJ-Chef Ueda unter Druck stand. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um sechs Basispunkte auf 4,15 Prozent. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 2.048 USD. WTI-Öl haussierte um 3,55 Prozent auf ein 5-Tages-Hoch bei 76,48 USD. Hier wirkten die Ablehnung eines Waffenstillstandsangebots seitens der Hamas durch Israel sowie ein stärker als erwarteter Rückgang in den Benzinvorräten als Kurstreiber.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,29 Prozent tiefer bei 167,05 Punkten. Der japanische Nikkei 225 (+0,09%) erzielte gestützt von Exportwerten und dem schwachen Yen ein 34-Jahres-Hoch. Zwischenzeitlich deutlichere Zugewinne schmolzen im späten Handel jedoch dahin. Die Aktie des Automobilherstellers Nissan Motor (-11,56%) stand nach enttäuschenden Quartalszahlen kräftig unter Druck. Für den Hang Seng Index in Hongkong ging es 0,83 Prozent abwärts. Die Börsen in China und Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.967) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die finalen Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im Januar. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Carl Zeiss Meditec, Ceconomy, AMS-Osram, Mazda Motor, Hermes und Pepsico.