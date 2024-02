Nächste Unterstützungen:

16.923-16.957

16.889

16.859

Nächste Widerstände:

17.000-17.030

17.042-17.050

17.068

Der Index konsolidiert den mittelfristigen Aufwärtstrend auf hohem Niveau. Das kurzfristige technische Bias ist neutral zu werten. Auf der Unterseite ist heute die gestaffelte Supportzone bei 16.923-16.957 Punkten relevant. Können die Bullen diese Zone verteidigen, bleibt ein zeitnaher neuerlicher Angriff in Richtung Rekordhoch auf der Agenda. Darunter würden zunächst die weiteren Auffangmarken bei 16.889 Punkten und 16.859 Punkten in den Fokus rücken. Ein erstes prozyklisches Indiz für den möglichen Start einer kräftigeren mehrtägigen bis mehrwöchigen Abwärtskorrektur entstünde mit einem Tagesschluss unterhalb von 16.822 Punkten. Ein Break über die beiden nächsten Widerstandsthemen 17.000-17.030 Punkte und 17.042-17.050 Punkte würde unmittelbares Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 17.068 Punkte, 17.092-17.112 Punkte und eventuell 17.155-17.182 Punkte nahelegen.