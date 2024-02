Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) hatte nach der Markierung eines Rekordhochs bei 167,00 EUR im Juni 2023 eine Korrektur bis auf im Oktober verbuchte 119,48 EUR vollzogen. Der dort initiierte Aufwärtsimpuls beförderte die Notierung geringfügig über die vorausgegangene Bestmarke bis auf ein am 2. Januar verzeichnetes neues Allzeithoch bei 171,06 EUR. Dort scheiterte sie an der Hürde in Gestalt der steigenden Eindämmungslinie entlang der Hochpunkte vom Januar 2022 und Juni 2023. Seither korrigiert der Anteilsschein den vorausgegangenen Kursschub seitwärts. Zuletzt markierte er intraday nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ein neues Allzeithoch bei 174,00 EUR, sank jedoch per Tagesschluss wieder unter die genannte Eindämmungslinie. Das kurzfristige technische Bias gestaltet sich nun neutral. Ein Ausbruch aus der Range 163,30 EUR bis 174,00 EUR dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen und könnte prozyklische Trading-Opportunitäten mit sich bringen. Mit einem Tagesschluss über 174,00 EUR würde der dominante Aufwärtstrend bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 176,13 EUR, 179,27/179,93 EUR und 184,34/185,15 EUR. Eine Verletzung der nächsten Supportzone bei 163,30-165,19 EUR wäre derweil im kurzfristigen Zeitfenster bearish zu werten mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 157,78 EUR und eventuell 148,89-151,36 EUR. Erst mit einer nachhaltigen Unterschreitung der letztgenannten Zone, wo sich derzeit auch die steigende 200-Tage-Linie befindet, käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes.