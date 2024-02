Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenschluss nach einem nachrichtenarmen und volumenschwachen Handel die negativen Vorzeichen. Der DAX büßte 0,22 Prozent auf 16.927 Punkte ein. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank ebenfalls um 0,22 Prozent. Gegen den Trend rückte der TecDAX um 0,34 Prozent vor. In den drei Indizes gab es 32 Gewinner und 67 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,40 Punkte auf 13,76 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Technologiewerte (+1,54%) stark gesucht. Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Chemie (-1,20%), Finanzdienstleister (-1,04%) und Transport (-1,02%). Infineon gewann an der DAX-Spitze 1,48 Prozent hinzu. Siemens wies belastet vom Dividendenabschlag (4,70 EUR) ein Minus von 2,51 Prozent auf. Schwächster DAX-Wert war nachrichtenlos Brenntag mit einem Abschlag von 2,33 Prozent. Im MDAX haussierte Carl Zeiss Meditec in Reaktion auf vorgelegte Quartalszahlen um 4,53 Prozent.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,14 Prozent tiefer bei 38.672 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg derweil um 1,01 Prozent auf ein Rekordhoch bei 17.962 Zählern. 65 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 52 Prozent. 188 neuen 52-Wochen-Hochs standen 20 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels kaum verändert bei 1,0784 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um zwei Basispunkte auf 4,17 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich um 0,81 Prozent auf 76,84 USD. Gold gab an der Comex 0,45 Prozent auf 2.039 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei dünnen Umsätzen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,11 Prozent tiefer bei 511,42 Punkten. Die Börsen in China, Hongkong, Japan, Südkorea, Taiwan, Singapur, Malaysia und Vietnam blieben feiertagsbedingt geschlossen. Auffällige Schwäche zeigte der NZX 50 (-0,89%) in Neuseeland nach falkenhaften Tönen von RBNZ-Gouverneur Adrian Orr. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.965) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Michelin, Arista Networks, Cadence Design Systems und Waste Management.