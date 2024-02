Diese Analyse wurde am 13.02.2024 um 07:15 Uhr erstellt.

Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Wert nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 337,90 EUR im Januar eine Konsolidierungsphase durchlaufen. Mit dem gestrigen dynamischen Ausbruch auf eine neue historische Bestmarke bei 349,90 EUR meldeten sich die Bullen zurück. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lassen sich bei 353,04 EUR, 358,50 EUR, 362,40 EUR und 369/370 EUR ausmachen. Das bullishe Bias im kurzfristigen Zeitfenster bleibt intakt, solange der nächste Support bei 338,00 EUR (Unterkante der gestrigen Aufwärtslücke) nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Ein Rutsch unter die weitere Unterstützung bei 329,80 EUR würde einen deutlicheren Rücksetzer in Richtung 307-319 EUR nahelegen.