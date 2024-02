Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenstart bei dünner Nachrichtenlage die positiven Vorzeichen. Der DAX endete 0,66 Prozent fester bei 17.037 Punkten und konnte damit auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch erzielen. MDAX und TecDAX gewannen 1,42 respektive 0,43 Prozent hinzu. In den drei Indizes gab es 83 Gewinner und 15 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 90 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,18 Punkte auf 13,94 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Einzelhandelswerte (+2,88%) und Banken (+2,17%) die Nase vorne. Gegen den Trend schwach präsentierten sich lediglich die Sektoren Software (-0,30%) und Transport (-0,04%). Siemens Energy haussierte an der DAX-Spitze nach starken Quartalszahlen von Nordex um 5,72 Prozent. Nordex-Papiere sprangen im MDAX um 10,53 Prozent auf ein 6-Wochen-Hoch und überwanden damit eine vom Hoch im vergangenen Juli ausgehende Abwärtstrendlinie. Rheinmetall zog an zweiter Stelle im DAX um 3,65 Prozent an nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich eines Besuchs des Baubeginns einer neuen Munitionsfabrik des Unternehmens die Notwendigkeit einer Steigerung der Rüstungsproduktion herausgestellt hat.

An der Wall Street ging es für den Dow Jones Industrial um 0,33 Prozent aufwärts auf ein neues Allzeithoch bei 38.797 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte derweil 0,44 Prozent auf 17.883 Zähler ein. 75 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 80 Prozent. 263 neuen 52-Wochen-Hochs standen zwölf Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels nahezu unverändert bei 1,0775 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,17 Prozent. Der Preis für WTI-Öl stieg um 0,29 Prozent auf 77,06 USD. Gold handelte an der Comex mit einem Abschlag von 0,24 Prozent bei 2.034 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,83 Prozent fester bei 168,61 Punkten. Besonders kräftige Aufschläge verzeichnete der japanische Nikkei 225 (+2,89%) mit einem neuen 34-Jahres-Hoch. Auch der koreanische Kospi (+1,12%) fiel durch Stärke auf. Die Börsen in China und Hongkong blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,14 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.983) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Verbraucherpreisdaten um 14.30 Uhr. Daneben könnten sich Impulse vom ZEW-Index der Konjunkturerwartungen ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Thyssenkrupp Nucera, Norma Group, Cancom, Tui und Coca-Cola. Die Aktie von Siltronic dürfte heute deutlich unter der gestern Abend erfolgten Veröffentlichung eines schwachen Ausblicks leiden. Im nachbörslichen Handel wurde das Papier rund 14 Prozent schwächer gestellt.