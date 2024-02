Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (WKN: SHL100) hatte im September 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 40,32 EUR verzeichnet. Der anschließende Aufwärtstrend beförderte sie bis auf ein im April 2023 gesehenes 12-Monats-Hoch bei 58,08 EUR. Nach einer ausgeprägten Abwärtskorrektur bis auf im September verbuchte 44,39 EUR konnte der Anteilsschein wieder einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren. In fünf Wellen zog er bis auf am 9. Februar markierte 54,80 EUR an. Dabei gelang die Überwindung aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Aktuell vollzieht die Notierung einen Pullback vom Verlaufshoch und formte im gestrigen Handel eine bullishe Hammer-Kerze. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 53,12 EUR, 52,69/52,71 EUR und 52,10-52,40 EUR. Das bullishe Bias im kurzfristigen Zeitfenster würde erst unterhalb von 51,64 EUR negiert. In diesem Fall wäre zunächst eine Abwärtskorrektur in Richtung 50,31-50,76 EUR zu favorisieren. Mit Blick auf die Oberseite entstünde mit einem Anstieg über die nächste Widerstandszone bei 54,32-55,15 EUR per Tagesschluss ein prozyklisches Anschlusskaufsignal. Als potenzielle nächste Ziele fungieren dann die Oberkante der Abwärtslücke vom 10. Mai 2023 bei 56,30 EUR sowie die langfristig kritische Widerstandsregion 57,22-58,50 EUR.