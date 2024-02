Diese Analyse wurde am 15.02.2024 um 07:29 Uhr erstellt.

Die Aktie der RTL Group (WKN: 861149) hatte im April 2023 ein zyklisches Zwischenhoch bei 49,64 EUR ausgebildet und war anschließend bis auf ein im Oktober bei 31,32 EUR verzeichnetes Tief gefallen. Oberhalb der dort befindlichen wichtigen Horizontalunterstützung konnte das Papier einen mehrmonatigen Boden ausbilden, der mit dem impulsiven Kursschub vom Dezember-Tief komplettiert wurde. Unterhalb des am 9. Januar bei 37,30 EUR markierten Rallyhochs konsolidiert es derzeit den Aufschwung und pendelt dabei um die 200-Tage-Linie. Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals muss der Wert die aktuelle Widerstandszone bei 35,88/35,90 EUR per Tagesschluss überwinden. Ein weitergehender nachhaltiger Ausbruch über 36,68/37,30 EUR würde das langfristige Chartbild weiter aufhellen mit Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 38,32 EUR, 39,42 EUR und 39,96/40,48 EUR. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 34,60-34,89 EUR und 33,83-34,16 EUR. Darunter würde sich das technische Bild signifikant eintrüben mit einem möglichen Ziel bei 30,86-32,00 EUR.