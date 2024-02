Nächste Unterstützungen:

16.906

16.822-16.832

16.780/16.786

Nächste Widerstände:

16.958-16.981

16.993-17.003

17.043-17.050

Der Index befindet sich nun in der Mitte der seit Januar etablierten Trading-Range. Das kurzfristige Chartbild gestaltet sich neutral im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends. Im heutigen Handel könnte sich der Aufschwung vom Reaktionstief bei 16.832 Punkten zunächst fortsetzen, solange kein Stundenschluss unterhalb von 16.906 Punkten erfolgt. Die Notierung sieht sich gestaffelten Widerständen und potenziellen Erholungszielen bei 16.958-16.981 Punkten, 16.993-17.003 Punkten und 17.043-17.050 Punkten gegenüber. Unterhalb von 16.906 Punkten entstünde ein erstes Indiz für eine mögliche Wiederaufnahme der am Dienstag initiierten Schwächephase. In diesem Fall wäre ein erneuter ernsthafter Test der kritischen Supportzone bei 16.822-16.832 Punkten fest einzuplanen. Deren nachhaltige Verletzung wäre bearish mit potenziellen nächsten Auffangbereichen bei 16.780/16.786 Punkten, 16.753 Punkten, 16.681-16.699 Punkten und 16.594-16.614 Punkten.