Die Aktie von Bilfinger SE (WKN: 590900) hatte nach einem mehrjährigen Bärenmarkt im März 2020 ein Dekadentief bei 12,64 EUR markiert. Darüber gelang ihr eine langfristige Bodenbildung sowie die Etablierung eines primären Aufwärtstrends. Im April 2022 erreichte sie eine bedeutende Ziel- und Widerstandszone und markierte dort ein 4-Jahres-Hoch bei 39,98 EUR. Die anschließend ausgebildete Stauzone oberhalb eines Korrekturtiefs bei 24,62 EUR konnte der Anteilsschein schließlich am 14. Februar dynamisch und begleitet von sehr hohem Volumen nach oben verlassen. Das technische Bias ist nach diesem Anschlusskaufsignal in allen relevanten Zeitebenen bullish. Als potenzielle nächste Ziele und Widerstände fungieren die Bereiche 43,71/44,16 EUR, 45,14 EUR und 46,82 EUR. Oberhalb der letztgenannten Marke (zyklisches Zwischenhoch aus dem Jahr 2018) entstünde deutlicheres Potenzial in Richtung 49,47-50,81 EUR und 55,34-57,16 EUR. Mögliche Rücksetzer sollten idealerweise spätestens im Bereich 38,98-40,42 EUR auf Kaufinteresse stoßen, um das bullishe Chartbild nicht zu gefährden.