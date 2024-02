Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag den zweiten Tag in Folge von seiner freundlichen Seite. Der DAX stieg um 0,60 Prozent auf 17.047 Punkte. Im Tagesverlauf verzeichnete er ein neues Rekordhoch bei 17.089 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte notierte 0,03 Prozent fester. Der TecDAX büßte hingegen 0,01 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 63 Gewinner und 36 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 77 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,01 Punkte auf 13,76 Zähler nach. Stärkste Sektoren waren Banken (+1,97%) und Automobile (+1,36%). Gegen den Trend schwach tendierten lediglich die Sektoren Software (-0,38%) und Konsum (-0,15%). Die Aktie der Commerzbank haussierte an der DAX-Spitze um 5,53 Prozent. Hier beflügelten positiv aufgenommene Geschäftszahlen für 2023 sowie die Ankündigung der Steigerung der Dividende auf 0,35 EUR je Aktie. Ebenfalls stark im Markt lagen Rheinmetall (+3,51%), Vonovia (+2,91%), Zalando (+2,38%) und Mercedes-Benz (+2,01%). Siemens Energy verlor als Schlusslicht im Leitindex nachrichtenlos 1,74 Prozent. Airbus sank als zweitschwächster Wert um 1,00 Prozent. Der Konzern hatte im vierten Quartal weniger verdient als von Analysten erwartet. Im SDAX war Elmos Semiconductor (+9,00%) nach erfreulichen Quartalszahlen gesucht, während die Papiere der Deutschen Pfandbriefbank (-11,32%) unter einer Abstufung der Bonitätsnote seitens der Ratingagentur S&P Global litten.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,91 Prozent auf 38.773 Punkte an. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent nach oben auf 17.846 Zähler. 81 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursgewinne. Das Aufwärtsvolumen lag bei 82 Prozent. Es gab 217 neue 52-Wochen-Hochs und 14 Tiefs. Der US-Dollar wertete belastet von schwachen Einzelhandelsumsätzen gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,40 Prozent fester bei 1,0770 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 4,24 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich um 2,00 Prozent auf 78,17 USD. Gold stieg an der Comex um 0,59 Prozent auf 2.016 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,01 Prozent höher bei 170,85 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren beim Hang Seng Index (+2,77%) in Hongkong zu beobachten. Stützend wirkte die Spekulation auf eine mögliche Leitzinssenkung seitens der PBoC am Sonntag. Die Börsen in China blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.119) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf die US-Daten zu den Erzeugerpreisen im Januar. Daneben sind die Baubeginne, Baugenehmigungen und der Verbraucherstimmungsindex der Uni Michigan relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Sartorius, Hella und Swiss Re. Volkswagen steht mit Absatzzahlen im Blick.