Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (WKN: A2E4K4) hatte unterhalb des im Januar 2021 bei 145,40 EUR markierten Rekordhochs eine langfristige bearishe Umkehrformation ausgebildet, die im Dezember 2021 mit der Verletzung der Supportzone bei rund 100 EUR bestätigt wurde. Seither weist der übergeordnete Trend abwärts. Zuletzt war die Notierung am 5. Februar bis auf ein neues Allzeittief bei 14,92 EUR gerutscht. Dort endete ein zwei Tage andauernder hochvolumiger Sell-off mit einer bullishen Hammer-Kerze im Tageschart. Der seither laufende Erholungstrend trifft aktuell auf eine kritische Hürde in Gestalt des Widerstandsclusters bestehend aus der fallenden 50-Tage-Linie und einem aus dem Januar stammenden Konsolidierungshoch. Gelänge ein Break über diese Barriere bei 23,80/23,89 EUR per Tagesschluss würde sich auch das mittelfristige Chartbild leicht aufhellen mit möglichen nächsten Zielen und Widerständen bei 25,65-26,59 EUR, 28,29-28,65 und derzeit 31,26 EUR (fallende 200-Tage-Linie). Der kurzfristige Erholungstrend bleibt in seinem Bestand ungefährdet, solange der Support bei 19,75-20,72 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Unmittelbar bearish würde es wieder unterhalb von 18,60 EUR mit möglichen nächsten Zielen bei 16,65 EUR und 14,92 EUR.