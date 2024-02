Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang die positiven Vorzeichen. Der DAX verbesserte sich um 0,42 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 17.117 Punkten. MDAX und TecDAX stiegen um 0,35 respektive 0,66 Prozent. In den drei Indizes gab es 63 Kursgewinner und 35 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,12 Punkte auf 13,64 Zähler. Stärkste Sektoren waren Pharma & HealthCare (+0,98%) und Automobile (+0,92%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Einzelhandel (-0,90%) und Versorger (-0,88%). Heidelberg Materials (+3,19%) belegte gestützt von positiven Sektor-Vorgaben die DAX-Spitze. Das Unternehmen wird am 22. Februar sein Jahresergebnis präsentieren. Commerzbank büßte nach Gewinnmitnahmen als Schlusslicht 2,17 Prozent ein.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,37 Prozent auf 38.628 Zähler nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,90 Prozent abwärts auf 17.686 Zähler. 64 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen betrug 60 Prozent. 197 neuen 52-Wochen-Hochs standen 15 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,03 Prozent fester bei 1,0776 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um sechs Basispunkte auf 4,30 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,46 Prozent auf 2.024 USD. Der Preis für WTI-Öl legte um 1,49 Prozent auf 79,19 USD zu.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,21 Prozent fester bei 171,26 Punkten. Der chinesische CSI 300 kletterte nach der Feiertagswoche um 0,87 Prozent. Die chinesische Notenbank PBoC ließ ihre Geldpolitik am Samstag hinsichtlich des Leitzinses MLF zur Enttäuschung mancher Beobachter unverändert. Der Hang Seng Index in Hongkong büßte 0,92 Prozent ein. Deutliche Zugewinne waren beim koreanischen Kospi (+0,99%) zu beobachten. Die Aktie von Nintendo (-5,84%) stand in Tokio nach einem Bloomberg-Bericht unter Druck, wonach die Konsole Switch 2 erst im Jahr 2025 auf den Markt kommen soll. Der S&P Future notierte zuletzt 0,12 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.073) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. In den USA findet aufgrund eines Feiertages kein Handel an den Aktienmärkten und Anleihemärkten statt. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von SAF-Holland und Forvia.