Die Aktie des Versorgers E.ON (WKN: ENAG99) hatte im Oktober 2022 ein zyklisches Mehrjahrestief bei 7,28 EUR eingezogen. Der seither laufende primäre Aufwärtstrend beförderte sie bis auf ein im Dezember 2023 bei 12,80 EUR verbuchtes Mehrjahreshoch. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild befindet sich der Wert im Korrekturmodus und rutschte dabei zuletzt auf ein 3-Monats-Tief. Solange kein Tagesschluss oberhalb des nächsten Widerstands bei 11,95 EUR erfolgt, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 11,61/11,62 EUR, wo sich derzeit die 200-Tage-Linie sowie ein Fibonacci-Cluster befinden. Darunter würden potenzielle Auffangbereiche bei 11,49 EUR und 11,34 EUR in den Fokus rücken. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Marke käme es zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes. Oberhalb von 11,95 EUR entstünde derweil Erholungspotenzial in Richtung 12,07-12,14 EUR und 12,29-12,33 EUR. Die signifikante Überwindung der letztgenannten Zone würde ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Korrekturende liefern. Bestätigt würde dieses Szenario oberhalb der Barriere bei 12,80-13,00 EUR mit einem potenziellen nächsten Zielbereich bei 13,44/13,50 EUR.