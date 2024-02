Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenstart bei dünnem Handelsvolumen abwärts. Impulse von der Wall Street blieben aufgrund eines US-Feiertages aus. Der DAX schloss 0,15 Prozent tiefer bei 17.092 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,51 respektive 0,70 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 40 Gewinner und 57 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 55 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,19 Punkte auf 13,45 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Konsumwerte (+0,77%) die Nase vorne. Sehr schwach tendierten Chemiewerte (-1,26%) und Technologieaktien (-1,03%). Rüstungswerte blieben im Nachgang der Münchener Sicherheitskonferenz stark gesucht. Rheinmetall haussierte an der DAX-Spitze um 4,10 Prozent und verbuchte damit den sechsten Tag in Folge ein Rekordhoch. Abseits des Leitindex ging es mit Hensoldt und Renk um 3,47 beziehungsweise 15,77 Prozent nach oben. Continental sackte als Schlusslicht im Leitindex um 3,95 Prozent ab. Bechtle (-5,53%) litt im MDAX unter einem negativen Analystenkommentar. SAF Holland (+2,86%) war nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen gesucht.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,23 Prozent tiefer bei 170,70 Punkten. Die chinesische Notenbank PBoC senkte den Leitzins für fünfjährige Kredite (LPR) um rekordhohe 25 Basispunkte auf ein Rekordtief bei 3,95 Prozent und damit stärker als von Experten erwartet. Hierdurch wird der Kauf von Immobilien im Land der Mitte erschwinglicher. Der angeschlagene Immobiliensektor soll hierdurch gestützt werden. Den Leitzins für einjährige Kredite ließ die Zentralbank unverändert. Der chinesische CSI 300 gab um 0,46 Prozent nach. In Australien gab die Aktie des Bergbauriesen BHP Group nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Halbjahr um 1,09 Prozent nach. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,24 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.045) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index der Frühindikatoren in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Fresenius Medical Care (FMC), Air Liquide, Jost Werke, Barclays, Home Depot, Walmart und Carrefour. Die Bayer-Aktie steht mit der gestern kurz vor Handelsschluss veröffentlichten Mitteilung im Fokus, dass man für drei Jahre nur das gesetzliche Minimum als Dividende ausschütten werde. Für 2023 wären dies 0,11 EUR je Aktie. Im nachbörslichen Handel auf Tradegate gab das Papier auf 27,95 EUR (Xetra-Schluss: 28,90 EUR) nach.