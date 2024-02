Nächste Unterstützungen:

17.049/17.050

17.004/17.015

16.985

Nächste Widerstände:

17.106/17.119

17.141

17.182/17.198

Der Index konsolidiert aktuell den jüngsten dynamischen Kursschub vom am 13. Februar gesehenen Reaktionstief (16.832) auf das am Freitag verbuchte Rekordhoch (17.198) und trifft bislang im Dunstkreis des 38,2%-Fibonacci-Retracements dieser Impulswelle auf Kaufinteresse. Das kurzfristige technische Bias ist neutral. Der übergeordnete Trend weist nordwärts. Das Risiko einer ausgeprägten Korrekturphase (kurz- bis mittelfristig) bleibt mit Blick auf die Situation in den Sentimentindikatoren und der Saisonalität erhöht. Nächster Support befindet sich heute bei 17.049/17.050 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) entstünde ein erstes preisliches Indiz für eine deutlichere Schwächephase mit nächsten potenziellen Auffangbereichen bei 17.004/17.015 Punkten, 16.985 Punkten und 16.958-16.974 Punkten. Nächste Barrieren liegen bei 17.106/17.119 Punkten und 17.141 Punkten. Darüber würde die kurzfristig kritische Hürde bei 17.182/17.198 Punkten erneut in den Fokus rücken, deren Überwindung die nächste Zielzone bei 17.254/17.255 Punkten aktivieren würde.