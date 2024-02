Die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) hatte im August 2021 ein Allzeithoch bei 336,25 EUR markiert. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom Januar 2020 (317,45 EUR) erwies sich indes als kurzlebig. Der Wert etablierte stattdessen einen Abwärtstrend, der ihn bis auf ein am 3. November 2022 verzeichnetes 6-Jahres-Tief bei 93,40 EUR zurückwarf. Im Rahmen des seither laufenden primären Aufwärtstrends verzeichnete er im vergangenen Dezember ein Jahreshoch bei 198,80 EUR und ging in den Korrekturmodus über. Das Kursgeschehen oberhalb des Korrekturtiefs bei 160,20 EUR stellt den Versuch einer mittelfristigen Bodenbildung dar. Mit dem Kursanstieg der vergangenen beiden Handelstage auf ein Mehrwochenhoch proben die Bullen den Ausbruch. Nach der Überwindung der 50-Tage-Linie befindet sich der Anteilsschein wieder oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Eine Bestätigung für die Gültigkeit des Ausbruches wäre in einem Tagesschluss über der erreichten horizontalen Barriere bei 181,86 EUR zu sehen. Mögliche nächste Hürden und Kursziele lassen sich im Erfolgsfall bei 184,06-186,60 EUR und 188,60-193,26 EUR ausmachen. Darüber wäre ein mittelfristiger Vorstoß in Richtung 197,84-202,00 EUR und 209-215 EUR plausibel. Ein Warnsignal für die bullishe Perspektive entstünde nun unterhalb des Supports bei 174,52 EUR. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb von 169,02 EUR mit nächstem Ziel 160,20 EUR.