Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag den zweiten Tag in Folge abwärts. Der DAX verlor 0,14 Prozent auf 17.068 Punkte. Deutlichere Verluste waren beim MDAX (-0,98%) und TecDAX (-0,71%) zu beobachten. In den drei Indizes gab es 28 Gewinner und 70 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 81 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank trotzdem um 0,08 Punkte auf ein 7-Tages-Tief bei 13,36 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Konsumwerte (+0,86%) die Nase vorne, gefolgt von Versorgern (+0,77%) und Versicherungen (+0,74%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Technologie (-1,67%), Automobile (-1,17%) sowie Pharma & HealthCare (-1,08%). Heidelberg Materials (+2,19%) belegte nach einer positiven Analystenstudie von Barclays den Spitzenplatz im DAX. Siemens Energy (-4,07%) hielt nach anhaltenden Gewinnmitnahmen die rote Laterne.

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,17 Prozent auf 38.564 Zähler. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 fiel um 0,79 Prozent auf 17.546 Zähler. An der NYSE gab es 1.147 Kursgewinner und 1.686 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 65 Prozent. Es gab 119 neue 52-Wochen-Hochs und 25 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,30 Prozent fester bei 1,0812 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 4,27 Prozent. Gold stieg an der Comex um 0,57 Prozent auf 2.036 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 1,61 Prozent auf 77,20 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,20 Prozent fester bei 171,72 Punkten. Auffällige Stärke zeigte der HSCEI (+3,82%) in Hongkong, beflügelt von Immobilienwerten nach der gestrigen deutlichen Leitzinssenkung seitens der chinesischen Notenbank PBoC. Ebenfalls stark aufwärts tendierten der CSI 300 (+2,32%) und der Hang Seng Index (+2,42%). Die Aktie der Großbank HSBC (-3,35%) notierte in Hongkong nach der Vorlage der Geschäftszahlen im Minus. Der Nikkei 225 (-0,26%) in Tokio setzte seine Verschnaufpause unterhalb des aus dem Jahr 1989 stammenden Rekordhochs fort. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,13 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.087) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index des Verbrauchervertrauens in der Eurozone sowie auf das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung der US-Notenbank Fed. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Fresenius SE, Knaus Tabbert, Wienerberger, Telefonica Deutschland Holding, Glencore, Adtran und Danone. Nach US-Börsenschluss blicken die Anleger gespannt auf die Jahreszahlen von NVIDIA. Compugroup Medical dürfte mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Softwareanbieter will laut einer gestern Abend veröffentlichten Mitteilung seine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 1,00 EUR verdoppeln.