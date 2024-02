Die Aktie der Airbus Group (WKN: 938914) bewegt sich ausgehend vom Corona-Crash-Tief aus dem Jahr 2020 bei 47,70 EUR in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Dezember vergangenen Jahres gelang schließlich der Ausbruch über das aus dem Januar 2020 stammende Allzeithoch (139,40 EUR). Bis auf eine am 7. Februar verzeichnete neue historische Bestmarke bei 152,82 EUR zog das Papier an, bevor eine Abwärtskorrektur startete. Am 20. Februar verbuchte es ein Korrekturtief bei 143,60 EUR und formte eine bullishe Reversalkerze (Piercing Line). Im gestrigen Handel folgte die Rückeroberung der steigenden 50-Tage-Linie. Zur Bestätigung des möglichen Endes der korrektiven Phase wäre nun ein weitergehender Anstieg über die beiden nächsten Hürden und potenziellen Erholungsziele bei 147,14 EUR und 148,70 EUR erforderlich. Oberhalb von 152,82 EUR (Tagesschlusskursbasis) entstünde deutlicheres Potenzial in Richtung zunächst 157,20 EUR und 164,34 EUR. Unterhalb von 143,60 EUR müsste derweil eine Korrekturausdehnung in Richtung zunächst 140,37 EUR eingeplant werden.