Am deutschen Aktienmarkt schüttelten die Anleger zur Wochenmitte eine kräftige Reduktion der Wachstumsprognose für die deutsche Konjunktur seitens der Bundesregierung sowie die Unsicherheit über die anstehenden NVIDIA-Zahlen weitgehend ab. Der DAX schloss 0,29 Prozent fester bei 17.118 Punkten. MDAX und TecDAX gaben derweil um 0,17 respektive 0,64 Prozent nach. In den drei Indizes gab es 50 Gewinner und 48 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,20 Punkte auf 13,56 Zähler. Stärkste Sektoren waren Automobile (+1,88%) und Technologie (+0,77%). Am schwächsten tendierten Finanzdienstleister (-0,98%) sowie Pharma & HealthCare (-0,68%). Siemens Energy zog an der DAX-Spitze um 3,35 Prozent an. Dahinter folgten die Autowerte BMW, Porsche AG, Daimler Truck, Mercedes-Benz, Continental und Volkswagen mit Zugewinnen zwischen 1,27 und 2,44 Prozent. Fresenius SE schloss nach starken Quartalszahlen 0,61 Prozent fester. Siemens Healthineers büßte als Schlusslicht belastet von einem schwachen Ausblick des Wettbewerbers Teladoc Health 2,95 Prozent ein.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,13 Prozent auf 38.612 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,38 Prozent auf 17.479 Zähler. An der NYSE gab es 1.423 Gewinner und 1.391 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 54 Prozent. 96 neuen 52-Wochen-Hochs standen 32 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,10 Prozent fester bei 1,0819 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um fünf Basispunkte auf 4,32 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich um 1,25 Prozent auf 78,00 USD. Gold handelte an der Comex 0,18 Prozent tiewfer bei 2.036 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der japanische Nikkei 225 überwand sein aus dem Jahr 1989 stammendes Allzeithoch und schloss 2,19 Prozent fester bei 39.099 Punkten. Ein schwacher Jibun Bank Flash PMI für den Februar konnte die Kauflaune der Anleger nicht trüben. Die Bank of Korea ließ ihre Geldpolitik wie überwiegend erwartet unverändert. Der S&P Future stieg beflügelt von besser als erwarteten Quartalszahlen des KI-Riesen NVIDIA (nachbörslich: +9,07%) um 0,73 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.277) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Februar-Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone, Großbritannien und den USA. Daneben könnten sich Impulse von den Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone sowie von den US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zum Verkauf bestehender Häuser ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Heidelberg Materials, Mercedes-Benz, Axa und Nestle. Die Aktie von MTU dürfte heute unter der gestern Abend verkündeten Kappung seiner Dividende auf 2,00 EUR (Vorjahr: 3,20 EUR) leiden. Delivery Hero meldete, dass die Verhandlungen über den Foodpanda-Verkauf abgebrochen wurden.