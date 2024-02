Nächste Unterstützungen:

17.086-17.089

17.044-17.047

17.000-17.019

Nächste Widerstände:

17.150-17.160

17.182/17.198

17.254/17.255

Die Bullen bleiben heute im Vorteil, solange der nächste Support bei 17.086-17.089 Punkten nicht per Stundenschluss unterboten wird. Ein neuerlicher Angriff auf das am 16. Februar verbuchte Rekordhoch (17.198) steht auf der Agenda. Zwischengeschaltet befindet sich lediglich eine Barriere bei 17.150-17.160 Punkten. Oberhalb von 17.198 Punkten könnte sich der in allen Zeitebenen intakte Aufwärtstrend zunächst bis 17.254/17.255 Punkte ausdehnen. Weitere potenzielle Ausdehnungsziele lauten 17.410 Punkte, 17.494/17.514 Punkte und 17.662-17.798 Punkte. Unterhalb von 17.086 Punkten würden nächste Unterstützungen bei 17.044-17.047 Punkten und 17.000-17.019 Punkten in den Fokus rücken. Darunter entstünde ein erstes Warnsignal für den möglichen Start einer saisonal typischen Schwächephase.