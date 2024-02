Diese Analyse wurde am 23.02.2024 um 06:57 Uhr erstellt.

Die Krones-Aktie (WKN:633500) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2020 bei 41,92 EUR verzeichneten zyklischen Tief in einem intakten primären Aufwärtstrend. Eine mehrmonatige Korrekturphase endete im vergangenen Oktober bei 89,25 EUR. Der seither laufende dynamische Aufschwung wurde zuletzt im Rahmen einer mehrwöchigen Trading-Range verdaut. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Jahreszahlen brach der Anteilsschein im gestrigen Handel begleitet von hohem Volumen und mit einer langen bullishen Tageskerze aus der Stauzone nach oben aus. Nach diesem Anschlusskaufsignal richtet sich der charttechnische Fokus auf die beiden nächsten Ziele und Hürden bei 120,30 EUR (Verlaufshoch vom April 2023) und 122,60/122,80 EUR (Spiegelungsziel aus dem Range-Ausbruch/Rekordhoch aus dem Jahr 2018). Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone per Wochenschluss würde das langfristige Chartbild weiter aufhellen mit möglichen nächsten Ausdehnungszielen bei 128,75/132,16 EUR und 139,49 EUR. Nächste Unterstützungen für den Fall eines Rücksetzers liegen bei 117,40/117,60 EUR und 115,10/115,49 EUR. Darunter würde die bullishe Aussage des gestrigen Ausbruches negiert und es wäre ein Test der mittelfristig kritischen Unterstützung bei 112,60-113,60 EUR zu erwarten.