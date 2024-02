Am deutschen Aktienmarkt hatten die Bullen am Donnerstag ungeachtet enttäuschender Einkaufsmanagerdaten das Sagen. Angefeuert wurde die Kauflaune von starken Geschäftszahlen des KI-Giganten NVIDIA. Der DAX stieg um 1,47 Prozent auf ein Allzeithoch bei 17.370 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten Kursgewinne von 1,50 beziehungsweise 1,96 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 73 Gewinner und 22 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 74 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,49 Punkte auf ein 2-Wochen-Tief bei 13,07 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Softwareaktien (+3,01%), Automobilwerte (+2,44%) und Technologieaktien (+2,16%) am stärksten gesucht. Im negativen Terrain landeten lediglich die Sektoren Einzelhandel (-0,97%) und Versorger (-0,89%). Mercedes-Benz (+4,70%) konnte die Anleger mit besser als erwarteten Geschäftszahlen und der Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms überzeugen. Heidelberg Materials (-3,29%) stand nach negativ aufgenommenen Geschäftszahlen unter Druck.

An der Wall Street sprang der Dow Jones Industrial um 1,18 Prozent auf ein Allzeithoch bei 39.069 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 3,01 Prozent auf 18.005 Zähler und konnte damit in der Schlusskursbetrachtung ebenfalls eine neue historische Bestmarke erzielen. 60 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. 227 neuen 52-Wochen-Hochs standen 41 Tiefs gegenüber. Am Devisenmarkt hielten sich die Ausschläge in engen Grenzen. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handel nahezu unverändert bei 1,0820 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um einen Basispunkte auf ein 3-Monats-Hoch bei 4,33 Prozent. Gold verharrte an der Comex bei 2.034 USD. WTI-Öl verteuerte sich nach Lagerbestandsdaten um 0,73 Prozent auf 78,48 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,18 Prozent fester bei 529,07 Punkten. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,09 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.395) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für den Februar und die Daten zum BIP im vierten Quartal. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Allianz, BASF, Deutsche Telekom und Hensoldt. Bei Infineon findet die Hauptversammlung statt.