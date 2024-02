Die SAP-Aktie (WKN: 716460) bewegt sich ausgehend vom im September 2022 bei 79,58 EUR verzeichneten 6-Jahres-Tief in einem dynamischen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sie sich nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 169,40 EUR eine Verschnaufpause gegönnt und konnte sich dabei oberhalb des 23,6%-Fibonacci-Retracements der am 5. Januar gestarteten Impulswelle stabilisieren. Am Freitag brach das Papier schließlich mit einer langen bullishen Tageskerze auf eine neue historische Bestmarke aus. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele und Hürden im damit bestätigten Aufwärtstrend befinden sich bei 171,84 EUR, 172,82/172,91 EUR, 174,94 EUR, 178,36 EUR und 182,71/183,90 EUR. Ein Tagesschluss unter 168,32 EUR würde den gesehenen Ausbruch zu einem Fehlausbruch machen, was zunächst für eine zeitliche Ausdehnung der Konsolidierung sprechen würde. Weitere Supportregionen liegen bei 163,50-164,89 EUR und 160,44-161,68 EUR. Darunter wäre der Start einer kräftigeren Abwärtskorrektur in Richtung 147,86-152,22 EUR einzuplanen. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes.