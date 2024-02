Nächste Unterstützungen:

17.399/17.401

17.340-17.355

17.254/17.280

Nächste Widerstände:

17.430/17.444

17.474-17.522

17.613-17.798

Der Trend weist in allen Zeitebenen aufwärts. Angesichts weiterhin bestehender Warnsignale sollten die Stops bestehender Long-Positionen engmaschig zur Gewinnsicherung nachgezogen werden. Neue Long-Positionierungen erscheinen vorrangig in Kursschwäche hinein interessant. Die markttechnischen Indikatoren befinden sich im überhitzten Bereich. So notiert beispielsweise der RSI-Indikator in den Zeitebenen Stunde, Tag und Woche oberhalb der Marke von 70. Auf Basis des Tagescharts befindet sich der Index den zweiten Tag in Folge mit der kompletten Handelsspanne oberhalb des oberen Bollinger Bandes. Als Belastungsfaktoren fungieren ferner die Sentimentindikatoren, die Marktbreiteindikatoren sowie die Saisonalität und Zyklik. Eine ausgeprägte mehrtägige bis mehrwöchige Konsolidierung oder Korrektur käme daher alles andere als überraschend. Nächste Widerstände und potenzielle Ausdehnungsziele lauten 17.430/17.444 Punkte, 17.474-17.522 Punkte und 17.613-17.798 Punkte. Unterstützt ist die Preiskurve als Nächstes bei 17.399/17.401 Punkten, 17.340-17.355 Punkten und 17.254/17.280 Punkten. Ein Tagesschluss unterhalb von 17.158-17.198 Punkten würde das kurzfristige Chartbild eintrüben.