Die Aktie von Atoss Software (WKN: 510440) bewegt sich ausgehend vom im September 2022 bei 109,60 EUR verzeichneten zyklischen Tief in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Das aus dem Dezember 2021 stammende Rekordhoch (226,00 EUR) konnte das Papier nach mehrmonatiger Konsolidierung im Januar überwinden. Nach dem Markieren einer neuen historischen Bestmarke bei 258,50 EUR am 31. Januar ging der Wert in den Korrekturmodus über. Der bislang dreiwellige Pullback führte die Notierung bis zum gestrigen Handel zurück an das 38,2%-Fibonacci-Retracement der letzten Impulswelle vom Januar-Tief sowie an das 100%-Projektionsniveau der ersten Abwärtswelle. Nächster Widerstand befindet sich bei 242,00 EUR. Ein Anstieg darüber per Tagesschluss würde eine erste preisliche Bestätigung für ein mögliches Ende der laufenden Abwärtskorrektur liefern. Die korrektive Abwärtstrendlinie verläuft derzeit bei 250,19 EUR. Oberhalb der horizontalen Barriere bei 255,00/258,50 EUR würden mögliche Ausdehnungsziele bei 270,47 EUR und 297,94 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Unterhalb von 232,45/233,50 EUR wäre hingegen zunächst eine Korrekturausdehnung in Richtung 223,45-228,79 EUR einzuplanen. Zu einer signifikanten Eintrübung der mittelfristigen Chartsituation käme es erst im Fall einer nachhaltigen Verletzung der Supportzone bei 216,48-219,13 EUR.