Die Puma-Aktie (WKN: 696960) hatte eine zyklische Hausse durchlaufen, die die Notierung vom Corona-Crash-Tief bei 40,00 EUR im März 2020 bis auf ein im November 2021 verzeichnetes Rekordhoch bei 115,40 EUR beförderte. Anschließend übernahmen die Bären das Ruder und schickten sie bis auf ein am 4. November 2022 gesehenes 2-Jahres-Tief bei 41,31 EUR. Der Versuch darüber einen langfristigen Boden auszubilden scheiterte mit dem hochvolumigen Kursrutsch unter diese Marke am 24. Januar dieses Jahres. Zuletzt hatte der Anteilsschein eine technische Erholung ausgehend vom am 1. Februar bei 35,60 EUR verbuchten 6-Jahres-Tief initiiert, die sie zurück an den zentralen Widerstandsbereich der Tiefs vom November 2022 und Mai 2023 führte. Im gestrigen Handel prallte die Notierung von dieser Barriere nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen ab und formte dabei eine bearishe Reversalkerze. Die Zone 43,81-44,71 EUR ist nun für das kurz- bis mittelfristige Chartbild kritisch. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg darüber per Tagesschluss käme es zu einer Aufhellung der technischen Ausgangslage mit Erholungspotenzial in Richtung zunächst 48,23-49,37 EUR. Darunter verfügen hingegen die Bären über den technischen Vorteil. Bearishe Anschlusssignale entstünden mit der Verletzung der Supportbereiche bei 39,83-40,05 EUR, 37,41-37,60 EUR und 35,60 EUR. Darunter befindet sich eine nächste relevante Haltezone bei 34,23/34,26 EUR.