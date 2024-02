Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Dienstag die Käufer klar das Kursgeschehen. Der DAX schloss 0,77 Prozent fester auf einem Rekordhoch bei 17.556 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,69 respektive 0,78 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 72 Gewinner und 27 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 84 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,10 Punkte auf ein Mehrjahrestief bei 12,55 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance mussten lediglich Konsumwerte (-0,57%) ein Minus hinnehmen. Die kräftigsten Aufschläge auf der Sektorenebene verbuchten Technologiewerte (+3,42%) und Einzelhandelswerte (+3,01%). Infineon haussierte an der DAX-Spitze um 4,03 Prozent, gefolgt von BASF (+2,43%), Continental (+2,21%) und RWE (+2,14%). Rheinmetall büßte als Schlusslicht im Leitindex nach Gewinnmitnahmen 1,66 Prozent ein. Ebenfalls schwach im Markt lagen Symrise (-1,61%), Beiersdorf (-1,31%) und Hannover Rück (-1,23%).

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial nach schwächer als erwarteten Konjunkturdaten zur Schlussglocke 0,25 Prozent tiefer bei 38.972 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,21 Prozent auf 17.971 Zähler. An der NYSE gab es 1.606 Kursgewinner und 1.224 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 70 Prozent. Es gab 181 neue 52-Wochen-Hochs und 22 Tiefs. Am Devisenmarkt hielten sich die Ausschläge in Grenzen. EUR/USD handelte gegen Ende des New Yorker Geschäfts 0,04 Prozent tiefer bei 1,0847 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um drei Basispunkte auf 4,31 Prozent. Gold notierte an der Comex unverändert bei 2.040 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 1,44 Prozent auf 78,70 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,41 Prozent tiefer bei 172,55 Punkten. Auffällige Stärke zeigte derweil der koreanische Kospi (+0,96%). Die neuseeländische Notenbank RBNZ ließ ihren Leitzins Cash Rate wie überwiegend erwartet unverändert bei 5,5 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.581) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone und auf die BIP-Daten aus den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Freenet, Holcim, Just Eat Takeaway.com, Scout24, Uniper, Reckitt Benckiser, Aston Martin und Borussia Dortmund. Lanxess meldete gestern Abend einen Wertminderungsbedarf in Höhe von 413 Millionen EUR auf den Goodwill im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2023. Auswirkungen auf das EBITDA vor Sondereinflüssen werde dieser jedoch nicht haben. Die Aktie notierte nachbörslich rund 1,5 Prozent tiefer.